Жительница Воронежа пырнула мужа ножом из-за того, что он не хотел работать

Врачи одной из воронежских больниц вызвали полицейских, когда в приемное отделение поступил пациент с ножевой раной живота. Медики выявили у пострадавшего повреждение печени и желчного пузыря.

47-летний пострадавший сообщил правоохранителям, что его пырнула жена. Как выяснили полицейские, вечером потерпевший выпивал с супругой в своей квартире на улице Новосибирской. Жена стала пилить его за то, что он не желает трудоустраиваться. Супруга схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. «Скорую» вызвали соседи.

43-летнюю подозреваемую задержали, в полиции она созналась в содеянном. На женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ей грозит до 10 лет лишения свободы.