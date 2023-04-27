В центре Воронежа высадят 300 роз

300 прекрасных роз возле «Пролетария» скоро увидишь ты. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

О весеннем обновлении центра Воронежа рассказал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

На клумбе у памятника Ивана Никитину возле кинотеатра «Пролетарий» подрядчик начал высаживать розы. Их будет, конечно, не миллион, как в знаменитой песне, но тоже немало – 300. Там уже высадили другие растения: шалфей и очиток, горные сосны и спиреи. А осенью планируют добавить еще тюльпаны и крокусы.

Возле клумб установят новые современные лавочки, а у памятника завершат укладку брусчатки. Пространство у театра кукол скоро будет замощено плиткой. На площадке у бывшего кафе недалеко от Дома офицеров аналогичные работы уже выполнены наполовину. Начали ставить перголы (навес из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от солнца) в сквере у Пятницкого. Вскоре начнут ставить лавочки у корпуса ВГУ, там также проходит озеленение.

Кроме того, Вадим Кстенин сообщил, что четыре недавно посаженных клена на проспекте Революции плохо прижились. После зимы их активнее удобряют и поливают. Большинство кленов прижились нормально.