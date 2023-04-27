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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:09

У воронежца изъяли около 35 тысяч пачек нелегального табака

Мужчина хранил товар в гараже
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Огромную партию контрафактных сигарет изъяли у 47-летнего воронежца. В гараже в Коминтерновском районе полицейские обнаружили 70 коробок с почти 35 тыс пачек табачных изделий с признаками подделок специальных марок, либо их отсутствием. Груз нелегального табака оценили в сумму более 4,6 млн рублей.

Мужчину подозревают в реализации в Воронеже немаркированных табачных изделий. На фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.