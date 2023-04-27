«Факел» стал опекуном бобра из Воронежского заповедника имени Пескова

Встреча двух бобров – игрушечного и настоящего. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» взял под опеку симпатичного бобра из Воронежского государственного заповедника имени Пескова. Об этом сообщили на странице клуба ВКонтакте.

Не стоит думать, что в «Факеле» решили открыть свой зооуголок. Талисман клуба, которого окрестили Фаворитом-младшим, останется жить в заповеднике. Но корм, содержание и уход за бобром будет оплачивать «Факел». Маскот клуба приезжал в гости к Фавориту-младшему. Встреча талисмана «Факела» и реального бобра прошла на высоком дружеском уровне.

Фаворит-младший во всей красе. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Возможно, одной из причин, толкнувшей «Факел» на этот шаг, стал сомнительный юмор креативщиков из ФК «Оренбург». Гостевую победу уральского клуба над воронежским – 3:1 они отметили фото с перевернутым вверх ногами игрушечным бобром. Пост вызвал массу гневных комментариев и вскоре был удален.