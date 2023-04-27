Ищут подрядчика на проект реставрации здания Воронежского хореографического училища

В Воронежской области собираются отреставрировать еще два здания, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Начали поиски подрядчиков для разработки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению здания воронежского хореографического училища на ул. Коммунаров, 36 (в реестре ОКН оно значится как «Коммерческое училище, 1900-е г.») и объекта «Гимназия мужская» в Боброве по ул. 22 Января, 73а.

Начальная максимальная цена двух контрактов - почти 9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 16 мая. Подрядчика определят 24 мая. Необходимо провести комплексные научные исследования, инструментальные обследования зданий, подготовить необходимую документацию, в том числе проекты реставрации зданий. Работы сдать до 30 сентября 2023 года.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о поисках подрядчика на создание проекта реставрации здании Воронежской филармонии, которое числится в реестре ОКН как «Кинотеатр «Тауматограф», на эти цели выделяют немногим более 5 млн рублей