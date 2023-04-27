В Воронеже велосипедист нарушил правила и попал под колеса «Ауди S6»

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В Воронеже сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал велосипедист.

ДТП произошло 26 апреля около 20.30 на улице Лебедева. 44-летний водитель на «Ауди S6», следовавший со стороны улицы Менделеева в направлении Ленинского проспекта, сбил велосипедиста. По предварительным данным полиции, велосипедист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и двигался по краю проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП 42-летний водитель двухколесного средства получил травмы и попал в больницу.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 110 ДТП, в них пострадали два человека.