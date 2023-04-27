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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:42

Власти Воронежской области передали военным квадрокоптеры

В груз вошли средства связи и другие виды техники, которые нужны в решении боевых задач.
Ярослав ИВАНОВ
фото govvrn.ru

фото govvrn.ru

26 апреля воронежские власти передали партию специальных технических средств военным. В груз вошли квадрокоптеры, средства связи и другие виды техники, которые нужны сейчас в решении боевых задач.

- Помощь очень нужна. Сегодня это беспилотные летательные аппараты, ранее - автомобили, генераторы. Мы все понимаем, что в условиях боевых действий – это, по большому счету, "расходники". Сколько бы они не стоили, если эти средства спасут жизни солдат, - это ценнее любых денег, - поблагодарил руководитель группы военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России Иван Филипоненко.