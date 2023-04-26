В Воронеже отменили оправдательный приговор руководителю «Бессмертного подвига» Михаилу Маслову

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже отменили оправдательный приговор Железнодорожного райсуда и апелляцию облсуда в отношении руководителя организации «Бессмертный подвиг» Михаила Маслова. Об этом пишет газета «Новости Воронежа» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмены добивалось ранее надзорное ведомство. По версии следствия, обвиняемый Маслов похитил 200 тысяч рублей из бюджета области. Он присвоил себе деньги, полученные в качестве субсидии на проведение регионального патриотического форума сельской молодежи. Однако райсуд его оправдал, а апелляция подтвердила это решение суда.

Прокуратура на этом не остановилась и подала в вышестоящую инстанцию. Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес определение об отмене. Дело направили на новое рассмотрение.