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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:21

За три месяца в Воронежской области нашли 41 фальшивую купюру

Среди них не только рубли, но и 500 шведских крон
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области с января по март обнаружили 41 фальшивую купюру. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

Впрочем, там уточнили, что количество фальшивок снизилось в нашем регионе. Это почти на 60% меньше, чем в аналогичный периоде годом ранее.

Чаще всего подделывали банкноты номиналом в 5 и 1 тысячу рублей. Их обнаружили по 18 штук, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

При этом снизилось количество банкнот в 2 тысячи рублей – с 22 до 3. Кроме того, выявили по одной купюре в 100 рублей и даже 500 шведских крон.