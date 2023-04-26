За три месяца в Воронежской области нашли 41 фальшивую купюру

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области с января по март обнаружили 41 фальшивую купюру. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

Впрочем, там уточнили, что количество фальшивок снизилось в нашем регионе. Это почти на 60% меньше, чем в аналогичный периоде годом ранее.

Чаще всего подделывали банкноты номиналом в 5 и 1 тысячу рублей. Их обнаружили по 18 штук, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

При этом снизилось количество банкнот в 2 тысячи рублей – с 22 до 3. Кроме того, выявили по одной купюре в 100 рублей и даже 500 шведских крон.