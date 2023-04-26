Воронежцам рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в майские праздники

Медучреждения Воронежской области изменят график работы на предстоящие майские праздники. Как они будут принимать пациентов, рассказали в облздраве в среду, 26 апреля.

Так, поликлиники уйдут на выходные 1, 7 и 9 мая. А вот 29, 30 апреля и 6, 8 мая прием будет вестись по графику субботнего дня.

Областное патологоанатомическое бюро уйдет на выходные 1, 7 и 9 мая. Работать по обычному графику будет 29, 30 апреля и 6, 8 мая.

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы также не будет работать 1,7 и 9 мая. А 29, 30 апреля и 6, 8 мая - по графику субботнего дня.

Что касается больниц и службы скорой помощи, то они работают в круглосуточном режиме.

Неотложную помощь стоматолога можно получить в воронежской клинической стоматологической поликлинике №4 и детской стоматологической поликлинике №2.

Ранее стало известно, что в майские праздники изменится график работ отделов ЗАГС в Воронеже.