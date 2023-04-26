Похитителя 75 кустов кизильника задержали в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские задержали мужчину, который умудрился похитить 75 кустов кизильника в Борисоглебске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Растения он выкопал с территории городской площадки, которая расположена по улице Свободы. А представитель администрации, заметив преступление, написал заявление в полицию.

Правоохранители через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина сознался, что заметил только что высаженные кусты кизильника, и решил, что они неплохо бы смотрелись на его приусадебном участке. Ночью он пришел и вырвал кусты.

Ущерб, который причинил гражданин городу, оценивается в 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».