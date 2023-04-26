В Воронежской области пьяный парень угнал «семерку» и разбил ее

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Вечером 25 апреля сотрудники ГИБДД в Павловске заметили на автодороге М-4 «Дон» автомобиль ВАЗ-2107. «Семерка» была сильно побитая. Машину остановили. За рулем находился 27-летний местный житель, который был пьян.

При проверке документов оказалось, что машина принадлежит другому человеку. Она находится в собственности 48-летней жительницы Павловского района. Женщина вечером того же дня оставила ее около кафе в селе Заосередные сады, где работала и забыла в замке зажигания ключи. Этим воспользовался злоумышленник и решил покататься по району.

Из-за того, что он был пьян, не справился с управлением и врезался в заграждение, но продолжил путь. Стражи правопорядка заметили искореженную машину и задержали угонщика. Прибор алкотестера зафиксировал алкогольное опьянение правонарушителя, показав 0,649 промилле.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Он оказался неоднократно судимым, в том числе за совершение аналогичного преступления.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».