Стало известно, как ЗАГСы Воронежской области изменят график работы в майские праздники

Стать мужем и женой можно будет не во все дни майских праздников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделы ЗАГС Воронежской области в майские праздники сильно изменят график работы.

В Воронеже официально стать мужем и женой можно будет только 3, 4, 5 и 6 мая. Соответственно 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9, 10 мая будут выходными.

В районных отделениях ЗАГС выходных будет меньше. Они будут закрыты 30 апреля, 1, 7, 9 и 10 мая. 2 и 8 мая к сотрудникам отделов можно обратиться только за регистрацией смерти.

Что же касается отдела ЗАГС по регистрации смерти Воронежа на Ленинском проспекте, 154, там будет четыре выходных дня: 30 апреля, 1, 7 и 9 мая.

С 11 мая все отделы ЗАГС Воронежской области вернутся к обычному рабочему режиму.

Ранее стал известен график работы в майские праздники МФЦ и отделений почты в Воронежской области.