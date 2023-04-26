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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:54

СМИ: Место вице-мэра Воронежа по градостроительству может занять топ-менеджер ДСК

Пока в горадминистрации эту информацию не подтверждают
Евгения ФРОЛОВА

В воронежских СМИ стала появляться информация, что кресло вице-мэра по градостроительству может в скором времени перестать быть вакантным. Не исключено, что его может занять один из представителей руководящего состава компании «ДСК» Дмитрий Гладких.

Однако в пресс-службе городской администрации не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Там пояснили, что «никаких кадровых решений ни по каким должностям не принималось».

Напомним, предыдущий вице-мэр Александр Головацкий об уходе с поста заявил в феврале 2023 года. Он написал заявление по собственному желанию.