СМИ: Место вице-мэра Воронежа по градостроительству может занять топ-менеджер ДСК

В воронежских СМИ стала появляться информация, что кресло вице-мэра по градостроительству может в скором времени перестать быть вакантным. Не исключено, что его может занять один из представителей руководящего состава компании «ДСК» Дмитрий Гладких.

Однако в пресс-службе городской администрации не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Там пояснили, что «никаких кадровых решений ни по каким должностям не принималось».

Напомним, предыдущий вице-мэр Александр Головацкий об уходе с поста заявил в феврале 2023 года. Он написал заявление по собственному желанию.