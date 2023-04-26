В Воронеже в 2023 году в авариях с автобусами и такси один человек погиб, а 32 пострадали

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже с начала года насчитали 29 ДТП с участием городского пассажирского транспорта. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что в авариях не обошлось без пострадавших: один человек погиб, а 32 получили травмы. При этом 19 из ДТП произошли по вине самих водителей пассажирского транспорта.

На днях стражи порядка провели мероприятие «Автобус». В течение недели они проверяли водителей автобусов, маршруток и такси.

— В ходе рейда при надзоре за дорожным движением проверено более 100 транспортных средств. Всего на водителей пассажирского транспорта составлено более 70 административных материалов», — рассказали в ГУ МВД.