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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:23

В Воронеже в 2023 году в авариях с автобусами и такси один человек погиб, а 32 пострадали

19 из 29 аварий произошли по вине водителей транспорта
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже с начала года насчитали 29 ДТП с участием городского пассажирского транспорта. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что в авариях не обошлось без пострадавших: один человек погиб, а 32 получили травмы. При этом 19 из ДТП произошли по вине самих водителей пассажирского транспорта.

На днях стражи порядка провели мероприятие «Автобус». В течение недели они проверяли водителей автобусов, маршруток и такси.

— В ходе рейда при надзоре за дорожным движением проверено более 100 транспортных средств. Всего на водителей пассажирского транспорта составлено более 70 административных материалов», — рассказали в ГУ МВД.