В Воронеже появилась петиция против строительства дороги через Нагорную дубраву

Воронежцы опасаются, что во время строительства дороги вырубят много деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 апреля, в Сети появилась петиция против строительства в Воронеже дороги через Нагорную дубраву. которую на данный момент подписали более 700 человек. Ее автором стала Алина Алинова. Девушка обосновала свою позицию тем, что в дубраве растут вековые дубы и сосны, а также через нее проходит Большая воронежская экотропа. А в ходе строительства, по ее мнению, могут быть вырублены деревья, и горожане тогда лишатся любимого места отдыха.

В мэрии заявили, что предмета для дискуссии вообще пока нет. И напомнили, позицию по этому поводу главы городской администрации Вадима Кстенина. Во-первых, мэр заявил о том, что строительство дороги через Нагорную дубраву могут начать не раньше, чем откроют новые Остужевскую развязку и дублер Московского проспекта. Во-вторых, Вадим Кстенин подчеркнул, что деревья должны сохранить. А для этого можно построить путепроводы, что обойти особо охраняемые природные территории. Проект дороги еще не готов, его будут активно обсуждать.