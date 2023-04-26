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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:39

В Воронеже появилась петиция против строительства дороги через Нагорную дубраву

Ее подписали более 700 человек
Олег КУЗНЕЦОВ
Воронежцы опасаются, что во время строительства дороги вырубят много деревьев.

Воронежцы опасаются, что во время строительства дороги вырубят много деревьев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 апреля, в Сети появилась петиция против строительства в Воронеже дороги через Нагорную дубраву. которую на данный момент подписали более 700 человек. Ее автором стала Алина Алинова. Девушка обосновала свою позицию тем, что в дубраве растут вековые дубы и сосны, а также через нее проходит Большая воронежская экотропа. А в ходе строительства, по ее мнению, могут быть вырублены деревья, и горожане тогда лишатся любимого места отдыха.

В мэрии заявили, что предмета для дискуссии вообще пока нет. И напомнили, позицию по этому поводу главы городской администрации Вадима Кстенина. Во-первых, мэр заявил о том, что строительство дороги через Нагорную дубраву могут начать не раньше, чем откроют новые Остужевскую развязку и дублер Московского проспекта. Во-вторых, Вадим Кстенин подчеркнул, что деревья должны сохранить. А для этого можно построить путепроводы, что обойти особо охраняемые природные территории. Проект дороги еще не готов, его будут активно обсуждать.