В Воронежской области 17-летний парень ответит в суде за смертельное ДТП

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 17-летний парень, устроивший смертельную аварию на трассе. Ого обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 13 января несовершеннолетний без водительских прав ехал на машине своей матери по автодороге «М4-Дон-Лозовое» в направлении села Лозовое Верхнемамонского района. В салоне с ним находились трое друзей.

Не справившись с управлением, подросток выехал через сторону встречного движения на левую обочину (движение по которой запрещено), вылетел с дороги в кювет, а затем машина опрокинулась и наехала на дерево. В результате ДТП умер на месте 18-летний парень.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.