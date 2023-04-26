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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 12:00

Пассажирка легковушки попала в реанимацию после ДТП с бетономешалкой

Она находится в тяжелом состоянии
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

В облздраве рассказали о состоянии пассажирки «Волги», которая попала в смертельное ДТП с КамАЗом на улице Острогожской. Женщина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 26 апреля, проинформировали в департаменте здравоохранения региона.

Напомним, жуткая авария произошла 24 апреля. По предварительным данным полиции, «Волга» выехала на встречку и столкнулась с грузовиком, которым управлял 46-летний воронежец.

Водитель легковушки умер до приезда медиков, а его пассажирку отправили в больницу. Врачи борются за ее жизнь.