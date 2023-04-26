В Воронежской области на день потеплеет до +25

29 апреля и ночью, и днем возможна гроза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вновь изменили прогноз погоды на ближайшие дни воронежские синоптики. Гипертоников и людей, страдающих от изменения атмосферного давления, ждут жуткие температурные качели.

Судите сами: в пятницу, 28 апреля, в некоторых районах области столбик термометра может подняться до +25 градусов. А уже в субботу, 29 апреля, напротив, вновь упасть до +12. Такие колебания температуры обусловлены сменой ветра. Он будет то юго-восточным, то северо-западным и северным. Понижение температуры будет сопровождаться порывами ветра до 17 м/c.

А вот в чем прогноз не изменился, так это в дождях. До субботы по Воронежской области их вероятность сохраняется.

Что же касается Воронежа, то в ночь на четверг, 27 апреля, вместо юго-западного подует юго-восточный ветер. Будет облачно при +8 градусах. Днем солнце не выглянет из-за облаков, но потеплеет до +19.

В пятницу, 28 апреля, ночью возможен небольшой дождь при +12 градусах. Днем вероятность осадков сохранится. Будет по-летнему тепло – до +21 градуса.

В ночь на субботу, 29 апреля, вероятна гроза при +11 градусах. Ее возможность сохраняется и днем, когда подует северо-западный ветер. Он принесет с собой похолодание по сравнению с предыдущими сутками до +13.

В воскресенье, 30 апреля, северный ветер принесет с собой небольшой дождь и +8 градусов. Днем воздух прогреется до +15. Вероятность слабого дождя сохранится.