Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением подростка в центре Воронежа

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования обстоятельств нападения на 14-летнего подростка на проспекте Революции в Воронеже, которое произошло в минувшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении СКР от 26 апреля.

Трагедия произошла 23 апреля. Неизвестный мужчина ударил мальчика кулаком в лицо из-за чего его госпитализировали с переломом черепа. Как пояснили в облздраве, подросток сейчас находится в сознании. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В данный момент сотрудники регионального СК России и уголовного розыска полиции устанавливают все обстоятельства преступления, злоумышленника ищут.

Предоставить доклад председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту.