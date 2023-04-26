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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:23

В Воронежской области на майских праздниках отменят больше 30 электричек

А еще девять изменят расписание из-за ремонтных работ
Олег КУЗНЕЦОВ
На майских праздниках внимательно следите за расписанием электричек!

На майских праздниках внимательно следите за расписанием электричек!

Фото: из архива «КП»

На майских выходных в Воронежской области не будет ездить больше 30 электричек. Связано с тем, что обычные рабочие дни превратились в выходные. В связи с этим нужно быть внимательными всем, кто ездит на пригородных поездах между Воронежем, Усманью, Рамонью, Лисками, Россошью, Кантемировкой, Нижнедевицком, а также до станций Графская и Курбатово. Все изменения расписания можно посмотреть по этой ссылке.

К тому же девять поездов изменят расписание из-за ремонтных работ. Они ездят из Воронежа в Лиски и обратно, из Лисок в Россошь, из Гартмашевки в Россошь, из Сагунов в Лиски, из Воронежа до станции Графская и из Россоши в Лиски. Как изменится расписание, можно посмотреть здесь.

Кроме того, два дня не будут ездить поезда из Воронежа в Курск.