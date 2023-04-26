Туристический комплекс с гостиницей и усадьбой может появиться в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие годы в регионе собираются построить два многофункциональных комплекса для отдыха. Об этом сообщили в облправительстве.

Туристический комплекс, который может появиться в Рамонском районе, «Ямань SPA Resort» (ООО «Ямань Резорт») будет располагаться на берегу реки Дон. Здесь акцент сделают на отдыхающих, которые путешествуют на автомобилях. К моменту ввода комплекса в эксплуатацию будет открыта автодорога общей протяженностью 8,3 км. А возле комплекса построят парковку.

Проектная документация на данный момент разработана и уже направлена в Главгосэкспертизу, в 2023 году начнется строительство объекта. Комплекс планируют открыть в 2025 году.

В Рамонском районе также планируется построить комплексный туристический проект «Солнечный» с гостиницей на 151 номер, мини-усадьбой для отдыха, с парковой зоной и детскими аттракционами. Строительство начнется в следующем году, а сдать объект планируется в начале 2027 года.