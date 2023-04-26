Режиссер спектакля, получившего «Золотую маску», поставит для Воронежского камерного театра «Вишневый сад»

"Ребенок" получил "Золотую маску" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр встречает юбилейную дату - 30 лет - на подъеме. 22 апреля труппа получила еще одну «Золотую маску». В номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма» отметили постановку Антона Федорова «Ребенок». Спектакль выдвигался в пяти номинациях: еще - «Драма. Женская роль» (Яна Кузина - Агнес), «Драма. Мужская роль» (Михаил Гостев - Фредрик), «Драма. Работа художника» (Антон Федоров), «Драма. Работа художника по свету» (Игорь Фомин). Конкурентами воронежцев были шесть спектаклей - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и Губаха. Победа в фестивале «Золотая маска»-2023 положила начало празднованию 30-летия театра.

- Мы постоянно участвуем в номинировании, регулярно стараясь конкурировать с интересными работами коллег, и неоднократно получали награду. В этом году три маски уехали в Пермь, три в Красноярск, две в Псков, две в Новосибирск и по одной - в Петрозаводск, Барнаул и Екатеринбург. И мы рады, что оказались в этом ряду, - отметил худрук Камерного Михаил Бычков. - Я помню, как нас встречали на вокзале, когда мы привезли первую «Золотую маску», - коллеги, журналисты, родственники. Мэр устраивал прием по этому случаю, Татьяне Кутихиной даже помогли решить квартирный вопрос. Дальше было по-разному, но это всегда праздник. Победа в такой весомой номинации - это первый подарок к нашему юбилею театра.

Артисты Камерного с "Золотой маской", фото Алексей Бычков

Одухотворенными вернулись из столицы актеры, получавшие награду.

- Я так рада за этот спектакль и команду, что нас так тепло приняли. В это сложное время – это подарок судьбы, что мы можем создавать искусство, радовать друг друга, без этого тяжело живется, - сказала Яна Кузина, исполнительница роли Агнес. – Приятно, что когда режиссер посмотрел на «Маске» спектакль, он остался доволен, не сказал, что он этого не ставил. Ведь он живет в другом городе, не имеет постоянной возможности контактировать с нами, как Михаил Владимирович, а спектакль тем временем живет, дышит. Это очень сложная, камерная история, выходящая из безысходности, но очень светлый в итоге финал.

Худрук Камерного Михаил Бычков признался, что первоначально настороженно воспринял выбор материала приглашенным режиссером.

- Антон Федоров сам предложил эту пьесу Юна Фоссе. Я сначала настороженно воспринял. Но Антон - один из самых интересных режиссеров сегодня. И я рад, что он придумал такой вариант, получился интересный авторский спектакль. У него была нелегкая зрительская судьба вначале, но с осени 2022-го интерес стал расти. Антон оставил очень хорошее впечатление от работы с ним, - отметил Михаил Бычков. - И мы продолжим сотрудничество - августе он начнет репетировать «Вишневый сад» Чехова.

Премьера спектакля запланирована на большой сцене в октябре 2023 года.

А пока до конца этого сезона поклонников Камерного ждет еще одна премьера. Еще две новинки - осенью (включая «Вишневый сад»), в декабре - Мандельштамфест.

СПРАВКА «КП»

За творческую жизнь Камерного театра 12 его спектаклей показывали на фестивале «Золотая маска». В копилке шесть наград престижной премии. Первую принесла в 2001 году Камерному Татьяна Кутихина - ее отметили в номинации «Лучшая женская роль в драме» за роль Москалевой в спектакле Михаила Бычкова «Дядюшкин сон».

В 2015 году спектакль «День города» Михаила Бычкова получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За создание лучшего актерского ансамбля». В 2019 году Камиль Тукаев стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль в драме» за роль Креона в спектакле Михаила Бычкова «Антигона». В 2021-м отметили Татьяну Мишину в номинации «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» за хореографическую постановку Павла Глухова «Зеркало». В 2022-м Павел Глухов получил награду в номинации «Лучшая работа хореографа» за танцевальный спектакль «Плот Медузы». В 2023-м «Золотую маску» получил драматический спектакль Антона Федорова «Ребенок».