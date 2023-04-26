Под Воронежем агрессивный мужчина напугал соседку и избил полицейского

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Семилукский райсуд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как пояснили в суде, в феврале мужчина изрядно напился в общежитии. При этом он нарушал общественный порядок, громко ругался, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес своей соседки. Та вызвала полицию. Когда страж порядка постучал в дверь комнаты дебошира, тот открыл и напал на правоохранителя. Он толкнул сотрудника полиции и два раза ударил кулаком по лицу.

В суде мужчина вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.