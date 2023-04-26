Воронежец потерял 225 тысяч рублей после звонка с портала Госуслуг

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже активизировались мошенники, которые звонят и представляются сотрудниками портала Госуслуги. О новой схеме рассказали в ГУ МВД по региону 26 апреля.

- Они звонят и рассылают письма от имени сотрудников сервиса и выдают несуществующие операции за реальные. Их цель – сбить человека с толку, получить доступ в личный кабинет и к персональным данным, - пояснили в полиции.

Так, в Павловске 55-летнему мужчине на мобильный телефон поступил звонок через мессенджер. На «аватарке» он увидел фрагмент портала по оказанию услуг. Звонящий представился сотрудником центра и сообщил, что через портал мошенники пытаются снять деньги со счета и карт пострадавшего. Посоветовал исправить нарушения, надо лишь продиктовать смс-код, который он вышлет на его номер телефона. Именно так и поступил потерпевший, моментально с его счета было списано 225 000 рублей, а звонящий прервал звонок. Лишившись крупной суммы денег, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причастных к преступлению ищут.