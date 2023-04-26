Воронежцам помогают укреплять здоровье на рабочих местах

С начала 2023-го медики провели уже 18 мероприятий по внедрению корпоративных программ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большую часть жизни мы проводим на работе. Нередко настолько погружаемся в трудовые задачи, что даже не задумываемся, насколько полезным был наш обед, или вовсе забываем поесть. А уж разминку после многочасового сидения за компьютером делают единицы. В этой связи крайне важными кажутся корпоративные программы укрепления общественного здоровья на рабочем месте, которые внедряются в Воронежской области в рамках национального проекта «Демография».

Они направлены на формирование здорового образа жизни, сохранение и улучшение состояния здоровья, а также на определение уровня рисков, связанных, прежде всего, с вредными привычками, нерациональным питанием и низким уровнем физической активности. Кроме того, корпоративные программы нацелены на совершенствование рабочей среды и формирование благоприятного микроклимата в коллективе.

По данным регионального департамента здравоохранения, основная работа в этом направлении началась в 2020 году. За три года к корпоративным программам присоединились 95 организаций и предприятий Воронежской области. И это только начало.

ТРИ ЭТАПА КОРПОРАТИВНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Корпоративная программа включает в себя три основных этапа. Вначале с помощью анкеты специалисты выявляют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у каждого сотрудника. Опрос может проводиться непосредственно в организации по специально разработанным формам, либо дистанционно на платформе «Атрия» (рекомендована к использованию Национальным медицинским исследовательским центром терапии и медицинской профилактики). В итоге эксперты составляют «портрет» компании: видят количество сотрудников имеющих вредные привычки и тех, кто игнорирует принципы здорового образа жизни.

После обобщения результатов анкет медики выезжают непосредственно на предприятие, чтобы оценить состояние здоровья сотрудников на месте. В данный комплекс скринингового исследования входят: антропометрия, определение индекса массы тела, экспресс определение уровня глюкозы и холестерина крови, ЭКГ-исследование, для курильщиков исследование на смокилайзере, консультации терапевта и других узких специалистов.

На третьем этапе специалисты проводят беседы и встречи с коллективом. Знакомят людей с принципами здорового образа жизни, рассказывают о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, о способах профилактики и лечения.

Важно отметить, что на любом этапе внедрения корпоративной программы каждый сотрудник может обратиться за помощью для коррекции уже известного заболевания и/или для отказа от вредных привычек, составления плана правильного питания, подбора адекватной физической нагрузки. Человек получит консультацию на рабочем месте или будет записан в медучреждение, например, если ему потребуется прием психолога в кабинете отказа от курения или дополнительное исследование при недостаточной информативности проведенных скринингов.

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН

За время внедрения корпоративных программ количество приверженцев ЗОЖ увеличилось более чем на 30%. Как отмечают в Воронежском областном клиническом центре общественного здоровья и медицинской профилактики, происходит это благодаря осознанности граждан, а также благодаря усилиям работодателей.

– Они оборудуют предприятиями дополнительными залами для занятий фитнесом, вводят в эксплуатацию пищеблоки на предприятиях для полноценного питания сотрудников, оснащаются помещения кулерами с питьевой водой, создаются комнаты психологической разгрузки и ликвидируют зоны для курения. Все это способствует расширению возможностей для сохранения своего здоровья и настраивает на позитив, – объясняют специалисты.

С начала 2023-го сотрудники областного центра общественного здоровья провели 18 мероприятий по внедрению корпоративных программ. Они охватили более 2600 человек. В 2022 году работа проходила частично в дистанционном формате из-за сохраняющихся некоторых ковидных ограничений. Тем не менее, состоялось 14 очных мероприятия на рабочих местах.

– Основными преимуществами внедрения таких программ является сохранение здоровья населения, увеличение приверженцев здорового образа жизни, а в перспективе и снижение количества дней нетрудоспособности, уровня инвалидизации населения. Так что каждый из участников программ: и работник, и работодатель, и государство, получают свои выгоды, – отметили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики. – Однако остаются и те, кто принципиально не желает расставаться с вредным привычками. Заставить никого нельзя, наша задача объяснить и убедить. Иногда для этого даже приходится наглядно демонстрировать, к каким результатам приверженность вредным привычкам может привести.