В Воронеже ищут подрядчика для строительства радиотерапевтического корпуса

Власти Воронежской области начали поиск подрядчика для разработки рабочей документации и строительства радиотерапевтического корпуса. Он появится на территории онкологического диспансера на улице Электросигнальной. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства 26 апреля.

Согласно документам, начальная максимальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 12 мая. Победителя планируют определить 17 мая.

Так, подрядчику надо будет также представить дизайн-проект, подготовить территорию к строительству, а затем возвести здание. Корпус будет семиэтажным, также возведут блок дистанционной лучевой терапии с переходом в существующий стационар.

Строительство победителю необходимо будет завершить до 1 декабря 2024 года.