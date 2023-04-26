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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:55

От коронавируса в Воронежской области умерли еще два человека

В то же время число заболеваний за сутки снизилось еще на треть – до 63 случаев
Олег КУЗНЕЦОВ
Несмотря на снижение числа заражений коронавирусом в Воронежской области, от него по-прежнему умирают.

Несмотря на снижение числа заражений коронавирусом в Воронежской области, от него по-прежнему умирают.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи констатировали еще большее снижение числа суточных заболеваний коронавирусом. На утро среды, 26 апреля, их было всего 63, 27 из них попали в больницы. На начало дня 25 апреля их было 91. Для сравнения: на утро 24 апреля заболели 282 человека. Всего с момента начала пандемии заразились коронавирусом 502,7 тысячи жителей Воронежской области.

Еще два человека умерли. Число смертельных случаев в Воронежской области теперь 8 644.

Выздоровел еще 241 человек. На утро 25 апреля их было больше – 305. На данный момент коронавирус победили 491,4 тысяч жителей Воронежской области.