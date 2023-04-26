В Воронеже на три дня запретят парковку на улицах Бахметьева и Космонавтов

Четыре участка на улицах Бахметьева и Космонавтов три дня придется проезжать без остановок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 28 по 30 апреля запретят парковку на четырех участках улиц Бахметьева и Космонавтов. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Сделали это, как утверждают в городской администрации, для «повышения безопасности дорожного движения».

В течение этих трех дней водителям нельзя будет останавливаться и парковать машины на участках улиц Бахметьева (от дома № 3А до дома № 7 и от дома № 10А до дома № 21) и Космонавтов (от дома № 46 до дома № 22А и от дома № 27А до дома № 22/4).

Напомним также, что 26 апреля до 14.00 нельзя парковаться в центре Воронежа в районе Благовещенского собора (проспект Революции, 14в). Там проходит церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе, посвященному памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Зато на майских праздниках в центре Воронежа парковка будет бесплатной.