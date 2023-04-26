Под Воронежем дело о выкопанном из могилы и сожженном трупе из суда вернули прокурорам

В суде решили, что обвинение в отношении осквернителей могилы составили с нарушениями. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Семилукском районном суде в понедельник, 24 апреля, приняли решение вернуть на доследование уголовное дело о похищении и сожжении трупа сына депутата областной думы. В совершении шокирующего преступления подозревают вдову мужчины и ее приятеля. В суде мотивировали решение нарушениями при составлении обвинительного заключения.

Расследование всей этой жути началось в августе 2021 года после того, как депутат пришел на могилу сына и увидел, что крест покосился, а ограда покривилась. Он заподозрил неладное. Вскрыли гроб и увидели, что тела там нет. Вскоре по подозрению в осквернении могилы задержали вдову мужчины и ее приятеля. По версии следствия, они достали тело из гроба, вывезли его в Семилукский район и около села Ендовище сожгли.

Женщина со своим знакомым в ходе следствия утверждали, что выполняла последнюю волю мужа, якобы желавшего не погребения, а кремации. Однако следователи не исключают того, что они могли сделать это, стремясь скрыть улики, свидетельствующие о насильственной смерти сына депутата.

Видимо, поставить точку в этой темной и жуткой истории не удастся еще долго.