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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:30

Под Воронежем водитель «Киа» врезался в ограждение дороги и опрокинулся на крышу

Мужчина вместе со своей пассажиркой попал в больницу
Юрий КОЗЛОВ
«Киа» опрокинулась на крышу.

«Киа» опрокинулась на крышу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 25 апреля, в 12.55 в Новоусманском районе на 544 километре трассы «Дон» случилась авария. 37-летний житель Ярославля, руливший автомобилем «КИА Спортейдж», врезался в ограждение дороги и опрокинулся на крышу. Водитель вместе со своей пассажиркой, 35-летней жительницей Павловского района, получил травмы, обоих отвезли в больницу.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 18.40 в Семилукском районе грузовик «ГАЗ» протаранил «Ладу», которая опрокинулась на крышу. В больницу попала 18-летняя девушка, ехавшая в легковой машине.