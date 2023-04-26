Под Воронежем водитель «Киа» врезался в ограждение дороги и опрокинулся на крышу

«Киа» опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 25 апреля, в 12.55 в Новоусманском районе на 544 километре трассы «Дон» случилась авария. 37-летний житель Ярославля, руливший автомобилем «КИА Спортейдж», врезался в ограждение дороги и опрокинулся на крышу. Водитель вместе со своей пассажиркой, 35-летней жительницей Павловского района, получил травмы, обоих отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 18.40 в Семилукском районе грузовик «ГАЗ» протаранил «Ладу», которая опрокинулась на крышу. В больницу попала 18-летняя девушка, ехавшая в легковой машине.