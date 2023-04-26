Под Воронежем водитель грузовика протаранил «Ладу» и отправил в больницу 18-летнюю девушку

«Лада» после столкновения перевернулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 25 апреля, в 18.40 в Семилукском районе на 200 километра дороги Курск-Воронеж случилась авария. 38-летний житель Каширского района, руливший грузовиком ГАЗ-331061, неосторожно перестроился с правой полосы на левую, не убедившись, что рядом нет машин. В результате он протаранил ВАЗ-21140, которым управлял 20-летний местный житель. «Лада» перевернулась на крышу.

Обоим водителям госпитализация не потребовалась. А вот 18-летняя девушка, ехавшая в «Ладе», попала в больницу.

Грузовик после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 25 апреля в Воронежской области случилось 142 ДТП, из них 103 – в Воронеже, 31 – на дорогах в районах, 8 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы четыре человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.