Часть поездов, едущих из Воронежа в Курск, отменят на майских праздниках

Поезда из Воронежа в Курск и обратно не будут ездить 30 апреля и 7 мая. Фото: из архива «КП»

Об изменении расписания рельсовых автобусов, курсирующих между Воронежем и Курском, предупредили в РЖД.

Поезда №№ 7120/7122 и 7121/7123 Курск – Воронеж 30 апреля и 7 мая отменят. А вот в выходные дни 1 и 9 мая они будут ездить, как обычно.

Поезда между Воронежем и Курском, также называемые рельсовыми автобусами, пользуются большой популярностью. За первые два месяца работы они перевезли около трех тысяч пассажиров.

Железнодорожное сообщение между Воронежем и Курском запустили в 2022 году. Из столицы Черноземья пустили рельсовый автобус и до Белгорода.

Напомним, что с 28 апреля изменится расписание двух электричек, следующих с воронежского Курского вокзала до станции Касторная в Курской области, а также с главного вокзала столицы Черноземья до Курбатово. Новую схему их движения можно увидеть здесь.