В Воронеже дожди задержатся до конца недели

Надоевший воронежцам дождь продлится по крайней мере до конца недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле воронежцы практически не видят солнца – за редкими перерывами идет сплошной дождь. Ранее синоптики предположили, что такая погода вскоре завершится. Однако они изменили прогноз. Согласно новому, дожди будут поливать по крайней мере до конца недели. То есть, до начала мая.

Особенно сильные дожди обещают днем в пятницу, 28 апреля, они могут сопровождаться грозой. В субботу, 29 апреля, метеорологи предсказывают ливни целые сутки. А вот в четверг, 27 апреля, и в воскресенье, 30 апреля, вероятны лишь слабые дожди. Устойчивый антициклон, обеспечивающий солнечную и сухую погоду, пока на горизонте не виден.

При этом будет тепло. Дневная температура будет колебаться от +15 до +20 градусов.