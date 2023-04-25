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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 17:02

В Воронеже упавшее дерево заблокировало дорогу

Они рухнуло в районе СХИ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Вечером во вторник, 25 апреля, воронежцы сообщили о падении большого дерева на дорогу в районе агроуниверситета. Ствол оказался таким длинным, что перегородил проезд и на улице собирается затор. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На место ЧП срочно выехали рабочие, чтобы распилить дерево и освободить проезд. Вероятно, причиной падения стал дождь – он не прекращаясь льет сегодня весь день.

Кстати, деревья в этом районе довольно часто падают на дорогу. И не всегда также удачно, как сегодня.

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