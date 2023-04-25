На майские праздники воронежцы смогут бесплатно парковаться в центре города

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сайт «Горпарковки» сообщил о том, что в период майских праздников отменяется плата за стоянку машин в центре Воронежа. Парковка будет бесплатной в общей сложности семь дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Это обычная практика: плата отменяется на официальные выходные дни.

Также стало известно, как будут работать на праздничные дни центры государственных услуг "Мои документы". Со 2 по 7 мая в них вводится график.

А на сайте администрации Воронежа опубликовали программу празднования Дня Весны и Труда.