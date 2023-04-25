Учащиеся 12 школ Воронежа приняли участие в спартакиаде

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях на воронежском стадионе «Чайка» состоялся очередной этап спартакиады среди школьников Ленинского района. В соревнованиях приняли участие команды из 12 школ.

Юноши и девушки соревновались в беге на 100, 200, 400 и 800 метров, в прыжках в длину с разбега и командной эстафете. Лучшими по количеству набранных очков стали спортсмены 14-й школы. На втором месте команда лицея № 65, а третье место досталось учащимся 13-й школы.

Победителей соревнований наградили кубками, медалями и грамотами управы Ленинского района.

- Спорт воспитывает такие качества, которые необходимы в жизни каждому – ответственность, взаимовыручку, умение добиваться поставленных целей, а участие в подобных спортивных соревнованиях закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность бороться за результат, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.