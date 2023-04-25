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Глава администрации Лискинского района Игорь Кирнос сообщил о гибели в зоне СВО 23-летнего рядового Сергея Карпова.

Сергей родился в Лисках, затем переехал в Давыдовку, где учился. Прошел срочную службу и с самого начала спецоперации вступил в ряды добровольцев.

- Сергей Игоревич принимал участие в боестолкновениях с фашистами и западными наемниками на самых сложных его участках. В боях проявлял мужество, стойкость и непримиримость к врагу, - сообщил глава района. - В одной из таких смертельных схваток с превосходящими силами противника под г. Артёмовск, Сергей получил тяжелое ранение, но до последней секунды сражался с оружием в руках, пока силы не покинули его.