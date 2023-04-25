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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 14:52

Воронежец до смерти избил своего гостя

Дело направили в суд для вынесения приговора
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта воронежского СУСКа

Фото с сайта воронежского СУСКа

Фото: Предоставлено

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следствие выяснило, что в феврале 2023 года в помещении летней кухни частного дома по улице Ясеневая Воронежа 35-летний хозяин с сожительницей и 57-летним знакомым употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчины поругались, и хозяин жестоко избил своего гостя. Позже от полученных травм потерпевший скончался.

На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину. Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.