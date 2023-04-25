Воронежец до смерти избил своего гостя

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Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следствие выяснило, что в феврале 2023 года в помещении летней кухни частного дома по улице Ясеневая Воронежа 35-летний хозяин с сожительницей и 57-летним знакомым употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчины поругались, и хозяин жестоко избил своего гостя. Позже от полученных травм потерпевший скончался.

На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину. Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.