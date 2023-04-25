В Воронеже полностью заменят постамент памятника Есенину

Фото управы Центрального района Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжаются работы по восстановлению памятника Сергею Есенину на улице Карла Маркса. Напомним, у него разрушился постамент – отошли облицовочные плиты, что заметили горожане и сообщили чиновникам. Первоначально рабочие районного комбината рассчитывали отремонтировать постамент на месте. Однако проблема оказалась куда серьезнее.

Как рассказали в управе Центрального района, раньше с основания памятника уже убрали и отправили на хранение гранитную плиту, которая угрожала безопасности горожан. Профинансировать ремонт вызвался меценат Владимир Бубнов, благодаря которому в 2006 году памятник Есенину появился в Воронеже. Восстановительные работы займут около 45 дней.

- Потом уже в готовом виде основание привезут и установят на прежнее место взамен старого. На него перенесут и памятник поэту, - рассказали в управе.

А пока для безопасности горожан по периметру памятника выставили турникеты с предупреждающей лентой.