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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:50

В Воронеже полностью заменят постамент памятника Есенину

Работы обещают завершить в течение 45 дней
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Центрального района

Фото управы Центрального района

Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжаются работы по восстановлению памятника Сергею Есенину на улице Карла Маркса. Напомним, у него разрушился постамент – отошли облицовочные плиты, что заметили горожане и сообщили чиновникам. Первоначально рабочие районного комбината рассчитывали отремонтировать постамент на месте. Однако проблема оказалась куда серьезнее.

Как рассказали в управе Центрального района, раньше с основания памятника уже убрали и отправили на хранение гранитную плиту, которая угрожала безопасности горожан. Профинансировать ремонт вызвался меценат Владимир Бубнов, благодаря которому в 2006 году памятник Есенину появился в Воронеже. Восстановительные работы займут около 45 дней.

- Потом уже в готовом виде основание привезут и установят на прежнее место взамен старого. На него перенесут и памятник поэту, - рассказали в управе.

А пока для безопасности горожан по периметру памятника выставили турникеты с предупреждающей лентой.