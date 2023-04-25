Воронежские гандболисты одержали четвертую победу над омским «Скифом-Юниор»

6 – 7 мая воронежцы дважды примут в «Гран-При» «мишек». Начало обеих встреч в 15:30. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В спортивном центре «Гран-При» состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Воронеж» принимал омский «Скиф-Юниор». Вслед за уверенной победой в первой встрече (36:21) наши земляки добились еще более внушительного перевеса – 43:20. В ТОП-5 результативных игроков воронежского клуба вошли – Павел Матвеев (11 очков), Руфат Мухтаров (девять), Владислав Гуртовой (пять), Никита Палишев и Дмитрий Фролов (по четыре).

Это уже четвертая победа подопечных Алексея Доронкина над омичами в этой кампании. На сибирской земле наш клуб выиграл 41:25 и 42:23. После этой победы «Воронеж» вышел в единоличные лидеры с 45 очками. Оступившийся в Казани дубль «Чеховских медведей» идет вторым (44). ТОП-3 замыкает волгоградский «Каустик» (41). Теперь 6 – 7 мая воронежцы дважды примут в «Гран-При» «мишек». Начало обеих встреч в 15:30.