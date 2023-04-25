Медцентр в Воронеже продают за 36 миллионов рублей

Фото с сайта бесплатных объявлений «Авито».

В Воронеже выставили на продажу медицинский центр, расположенный по улице Владимира Невского, 38а. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Стоимость актива оценили в 36 миллионов рублей. Вместе с помещением площадью 330 кв. м. продается и готовый бизнес. В медцентре, расположенном недалеко от гипермаркета «Линия», работают хирург, стоматолог, нарколог, дерматолог, отоларинголог, офтальмолог. Также здесь можно сделать УЗИ, пройти физиопроцедуры, сдать анализы, ЭКГ, электроэнцефалограмму и получить массаж. Также предоставляются услуги углекислой ванны и инфракрасной кабины. Все сейчас функционируют, медики работают. В центре установлено все необходимое оборудование, открыто 33 лицензии.

При этом рассматривается вариант сдачи объекта в аренду. Стоимость только бизнеса с лицензиями и юрлицом составляет 1,5 миллиона рублей, а аренда помещения с оборудованием – 247,5 тысячи в месяц.