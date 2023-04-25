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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 12:42

Девушка из Воронежа потеряла 56 тысяч рублей при продаже выпускного платья

Всего же за сутки аферисты обманули девять жителей нашего региона
Алексей СЕРГУНИН
Аферистка не только вернула ошибочно зачисленные деньги, но и стала обладательницей кредитной карты, средства с которой перевела на свой счет.

Аферистка не только вернула ошибочно зачисленные деньги, но и стала обладательницей кредитной карты, средства с которой перевела на свой счет.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

22-летняя жительница Воронежа решила продать выпускное платье, используя сайт бесплатных объявлений. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. Вскоре на связь вышла покупательница, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина одежды и сообщила о желании приобрести товар. Через некоторое время на счет потерпевшей действительно поступили деньги, причем сумма в несколько раз превышала стоимость платья.

Девушка указала аферистке на эту неточность и попыталась вернуть лишние деньги. После нескольких неудачных попыток перевода заявительнице прислали ссылку, якобы для гарантированного перевода средств. Перейдя по ней, потерпевшая также получила смс-сообщение с кодом доступа к своему расчетному счету, который сообщила мошеннице.

В результате аферистка не только вернула ошибочно зачисленные деньги, но и стала обладательницей кредитной карты, средства с которой перевела на свой счет. В итоге продавец потеряла 56 тысяч рублей, взятых мошенниками на ее имя взаймы у банка.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы семь сообщений о совершенных мошенничествах и два сообщения о фактах хищений денег с банковских карт граждан. Суммарный ущерб составил более 4,7 миллиона рублей.