Девушка из Воронежа потеряла 56 тысяч рублей при продаже выпускного платья

Аферистка не только вернула ошибочно зачисленные деньги, но и стала обладательницей кредитной карты, средства с которой перевела на свой счет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

22-летняя жительница Воронежа решила продать выпускное платье, используя сайт бесплатных объявлений. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. Вскоре на связь вышла покупательница, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина одежды и сообщила о желании приобрести товар. Через некоторое время на счет потерпевшей действительно поступили деньги, причем сумма в несколько раз превышала стоимость платья.

Девушка указала аферистке на эту неточность и попыталась вернуть лишние деньги. После нескольких неудачных попыток перевода заявительнице прислали ссылку, якобы для гарантированного перевода средств. Перейдя по ней, потерпевшая также получила смс-сообщение с кодом доступа к своему расчетному счету, который сообщила мошеннице.

В результате аферистка не только вернула ошибочно зачисленные деньги, но и стала обладательницей кредитной карты, средства с которой перевела на свой счет. В итоге продавец потеряла 56 тысяч рублей, взятых мошенниками на ее имя взаймы у банка.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы семь сообщений о совершенных мошенничествах и два сообщения о фактах хищений денег с банковских карт граждан. Суммарный ущерб составил более 4,7 миллиона рублей.