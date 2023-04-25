В Воронеже опубликовали план мероприятий к 1 Мая

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежа опубликовала план мероприятий празднования Дня Весны и Труда. Приуроченные к 1 мая события пройдут во всех районах города. Это концерты, выставки, экскурсии, игры, квесты, конкурсы и многое другое.

В преддверии праздника патриотические мероприятия пройдут в детсадах, школах и домах детского творчества в районах города. А 1 мая Музей-диорама приглашает горожан на онлайн-урок «История одной фотографии» (участница Великой Отечественной войны Шальнева М.Т., Берлин, 1945 г.).

Подробный план можно найти на сайте мэрии Воронежа.