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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:35

В Воронеже опубликовали план мероприятий к 1 Мая

В программе праздника концерты, выставки, конкурсы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежа опубликовала план мероприятий празднования Дня Весны и Труда. Приуроченные к 1 мая события пройдут во всех районах города. Это концерты, выставки, экскурсии, игры, квесты, конкурсы и многое другое.

В преддверии праздника патриотические мероприятия пройдут в детсадах, школах и домах детского творчества в районах города. А 1 мая Музей-диорама приглашает горожан на онлайн-урок «История одной фотографии» (участница Великой Отечественной войны Шальнева М.Т., Берлин, 1945 г.).

Подробный план можно найти на сайте мэрии Воронежа.