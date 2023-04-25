Воронежцев зовут на мышиный выпускной

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

В среду, 26 апреля, в Ботаническом саду Воронежа пойдет полюбившееся многим воронежцам мероприятие Центра охраны животных «Наша природа» - выпуск летучих мышей, перезимовавших у волонтеров.

- В зимнее время нам поступают десятки летучих мышей. Их тревожат во время спячки, находят в неудачных местах зимовки или вовсе — на улице. И во всех этих случаях зверькам нужна помощь, - рассказали в Центре.

Всю зиму специалисты Центра откармливают рукокрылых, а затем кладут спать в холодильник. А весной отпускают в естественную среду.

Мероприятие состоится в 18:30 в Ботаническом саду (Олимпийский бульвар дом 12, 2 подъезд, рядом в бетонном ограждении — красная дверь). Вход на территорию проведения мероприятия — бесплатный.

В программе мероприятия выпуск поздних и двухцветных кожанов, средиземноморских нетопырей, рыжих вечерниц, а также познавательный рассказ о рукокрылых.

Выпускной организуется в рамках проекта «Лесные друзья» при поддержке Фонда президентских грантов.