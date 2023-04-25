В воронежском микрорайоне Подклетное на шесть часов отключат воду 26 апреля 2023

Фото со страницы РВК-Воронеж в VK.

26 апреля специалисты РВК-Воронеж заменят задвижку в микрорайоне Подклетное на ул. Октября. На время работ с 10:00 до 16:00 будет временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам: ул. Ясная, ул. Большая, ул. Октября, ул. Дачная, ул. Петра Праслова, ул. Надежная, пер. Луговой, ул. Весны, ул. Германа Титова, ул. Новоселов, ул. Пригородная, ул. Богатая, ул. Светлая, ул. Красочная.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сегодня, 25 апреля, воронежцам, живущим на Московском проспекте и улице Лидии Рябцевой, временно отключили воду.