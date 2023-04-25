Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 11:49

Воронежец фиктивно прописал в своей квартире пятерых иностранцев

Мужчине грозит три года лишения свободы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В Советском районе Воронежа участковые выявили факт фиктивной прописки иностранных граждан. 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение грабежа и преступления в сфере оборота наркотиков, за два месяца зарегистрировал у себя в квартире по улице Путиловской пятерых иностранных граждан, не предоставляя им жилье в реальности. Как задержанный пояснил полицейским, за свои услуги он брал деньги, которые тратил на личные цели.

В отношении задержанного воронежца возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы. Пока его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.