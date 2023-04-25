Воронежец фиктивно прописал в своей квартире пятерых иностранцев

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Советском районе Воронежа участковые выявили факт фиктивной прописки иностранных граждан. 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение грабежа и преступления в сфере оборота наркотиков, за два месяца зарегистрировал у себя в квартире по улице Путиловской пятерых иностранных граждан, не предоставляя им жилье в реальности. Как задержанный пояснил полицейским, за свои услуги он брал деньги, которые тратил на личные цели.

В отношении задержанного воронежца возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы. Пока его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.