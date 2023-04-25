Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 10:01

Воронежцы могут подать электронную заявку на отлов бездомного животного

Услуга доступна с компьютера и мобильного устройства
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В управлении ветеринарии Воронежской области сообщили, что теперь у жителей региона есть возможность подать электронную заявку на отлов бездомного животного. В рамках реализации бережливого проекта по обращению с животными без владельцев сделать это можно через портал «Активный электронный гражданин».

Услуга доступна как с персонального компьютера, так и с мобильного приложения. Подробности можно выяснить в Управлении ветеринарии по адресу: г. Воронеж, ул. Севастьяновский съезд, 36 и по т. +7(473)212-77-47.

Ранее мэр призвал чиновников перейти от заявительного принципа отлова бездомных животных к их активному поиску.