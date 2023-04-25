В Воронежской области зарегистрировали увеличение числа сделок по льготной ипотеке

Фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

В Воронежской области продолжается рост показателей по льготной ипотеке. В марте Управление Росреестра зарегистрировало 682 сделки. Это на 68% больше, чем в феврале и на 200% больше, чем в январе. Среди заключенных сделок 610 договоров участия в долевом строительстве, 66 – права собственности на основании договора купли-продажи и шесть соглашений об уступке.

Одна из причин - мартовское снижение цен на рынке строящегося жилья в Воронеже. Согласно аналитике портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ, средняя цена за квадратный метр жилья в воронежской новостройке составила 95 868 рублей. По сравнению с февралем, средневзвешенная стоимость снизилась на 4 166 рублей за квадратный метр – на 4,16%. Так, в марте квадратный метр в новостройке Ленинского района стоит в среднем 121 907 рублей, в Центральном – 112 578 рублей, в Железнодорожном – 108 888 рублей, в Левобережном – 99 444 рублей, в Коминтерновском – 82 982 рублей, а в Советском – 79 100 рублей. В Железнодорожном, Коминтерновском и Ленинском районах цены за квадратный метр уменьшились на 8 834, 5 676 и на 523 рубля соответственно. В Левобережном и Советском районах ряд застройщиков пересмотрели цены, это привело к росту цены на 13,45% и на 11,52% по сравнению с февралем.

- На сегодняшний день мы видим совершенно равновесный рынок. Спрос и предложение находятся в балансе. Тренд, который существует на рынке сейчас – продажи по ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Спрос на них вырос даже по сравнению с ковидными временами. Думаю, в 2023 году рынок ИЖС нас точно удивит, – рассказала Галина Панова, президент гильдии риелторов Черноземья.

По словам руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елены Перегудовой, сельской ипотекой воронежцы воспользовались 1260 раз с начала ее действия.

- В связи с ситуацией на рынке мы ожидаем ещё больший подъём спроса на эту программу, – комментирует показатели Перегудова.