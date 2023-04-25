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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:40

Воронежские автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом

Через три часа на свет появились близняшки Виктория и Екатерина
Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже к автоинспекторам, которые находились на маршруте патрулирования на улице Острогожской, подъехала машина. Взволнованный водитель сообщил, что у его жены начались сватки и ей необходима срочная медицинская помощь. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Старший лейтенант полиции Сергей Ельшин и лейтенант полиции Павел Косякин пересадили роженицу в патрульный автомобиль. Минуя пробки, автоинспекторы с сиреной и включенными проблесковыми маяками доставили женщину в родильный дом. И спустя три часа на свет появились близняшки Виктория и Екатерина.

В день выписки на пороге роддома счастливую маму и малышек встречал руководитель областной Госавтоинспекции полковник полиции Евгений Шаталов. Вместе с коллегами они поздравили семью с новорожденными и подарили автолюльки для их перевозки с пожеланием безопасных жизненных дорог.